Эксперт HeadHunter предположила, что трудовых мигрантов заменят заключенные Эксперт HeadHunter Данина: работу мигрантов могут выполнять заключенные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный эксперт по рынку труда рекрутингового сервиса HeadHunter Наталья Данина в разговоре с NEWS.ru высказала мнение, что трудовых мигрантов могут заменить российские заключенные. Они, по ее словам, могут выполнять работу, в которой традиционно были заняты выходцы из Центральной Азии. Так эксперт прокомментировала информацию об оттоке мигрантов из России на фоне ослабевания рубля по отношению к доллару и национальным валютам.

Ответом на вопрос «Где брать людей?» могут стать «полосатые воротнички» — термин для обозначения людей, которые отбывают наказание в структуре ФСИН. Это новый тип сотрудников, который появился в современной действительности, — сказала Наталья Данина.

Кроме того, добавила она, альтернативой трудовым мигрантам из Центральной Азии могут стать переселенцы из других стран. Наталья Данина обратила внимание на то, что по итогам недавно прошедшего саммита Россия — Африка был утвержден проект заселения российских деревень африканцами. Для начала планируется строительство 30 населенных пунктов в Тверской области, и первый камень африканской деревни уже заложен.

Ранее московские рестораторы заявили, что рынок испытывает нехватку кадров, в частности поваров и барменов. По их мнению, это напрямую связано с ослаблением рубля, что привело к оттоку мигрантов из России. Основатель сети ресторанов Станислав Лисиченко уточнил, что «дорогой доллар» почти на 40% снизил доходы иностранных рабочих, отправляющих зарплату домой.