Эксперт рассказала, как правильно выбирать колбасу

https://static.news.ru/photo/4868109c-bf6f-11ea-b92d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, на что нужно обращать внимание при покупке колбасных изделий.

По её словам, оболочка колбасы должна быть сухой и эластичной, на ней не должно быть пятен, деформаций или вздутий. Важно, чтобы цвет на срезе был равномерным.

Колбаса, приготовленная из натурального мяса, обладает всеми полезными свойствами мяса. И хорошая колбаса вряд ли может быть намного дешевле мяса. Хорошая колбаса дороже мяса! — рассказала Екатерина Лучкина в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что стандарты рецептур варёных колбас появились до Великой Отечественной войны. Они менялись в 1961-м, 1979-м и 2003-м годах. Так, в 1952 году «Докторская» состояла из 15% говядины, 85% свинины, сейчас в составе колбасы 25% говядины, 70% свинины, 3% яиц и 2% молока.

Колбаса маркируется буквами от «А» до «Д». Чем дальше буква от начала алфавита, тем меньше в составе продукта мышечной ткани, которая является источником большинства микроэлементов и витаминов. Лучкина отметила, что разные виды мяса имеют разные доли мышечной ткани в своём составе.

Эксперт считает, что основные критерии при покупке колбасного изделия — это вкусовые предпочтения потребителя и его доверие к производителю. По мнению Лучкиной, дорожащий своим именем добросовестный производитель не будет использовать какие-либо сомнительные ухищрения.

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков подчеркнула, что вся продукция, которую производят отечественные производители, является абсолютно безопасной. Проверку сырья животного происхождения осуществляет Россельхознадзор, а безопасность и соответствие требованиями пищевых продуктов при изготовлении, хранении, перевозке и реализации контролирует Роспотребнадзор.

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