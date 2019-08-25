https://static.news.ru/photo/324e94cc-c73e-11e9-ac07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Сотрудник малайзийского университета Perdana University Эрна Фариза Мохд Пут объяснила, как уменьшить вредное воздействие мобильных телефонов на организм человека.

Во-первых, покупать нужно такой телефон, который можно обхватить своим большим и указательным пальцами. Это избавит от онемения, боли в большом пальце, запястье, шее и спине. Исследование доступно на сайте университета.

Во-вторых, текст на телефоне желательно набирать двумя руками.

Третье правило от малайзийского специалиста гласит, что держать гаджет лучше всего на уровне груди, подбородка или глаз. Тогда у пользователя шея будет находиться в естественном положении, что избавит от ряда заболеваний позвоночника.

Ранее «Яндекс.Маркет» подготовил рекомендации для родителей по выбору телефонов для своих детей, которые учатся в младших классах, писал News.ru.