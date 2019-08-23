«Яндекс.Маркет» подготовил рекомендации для родителей по выбору телефонов для своих детей, которые учатся в младших классах.
По мнению эксперта сервиса Елены Кузнецовой, на выбор гаджета влияют количество функций для развлечений и возможности телефона в решении повседневных хадач.
Одним из важных критериев в выборе смартфона <…> является цена, младшеклассники ещё не умеют бережно относиться к вещам, поэтому дорогой смартфон может прослужить недолго, а его ремонт обойдётся дорого? — отметила Кузнецова.
Также она отметила, что корпус телефона должен быть прочным, чтобы составные части на распадались при падении, и водонепроницаемым.
Кроме того, важным критерием для выбора телефона является ёмкость аккумулятора.
Как ранее писал News.ru, если урок допускает использование гаджетов, то столичным школьникам не будут запрещать их использовать.