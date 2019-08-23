https://static.news.ru/photo/b1c88374-c57d-11e9-b1f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

«Яндекс.Маркет» подготовил рекомендации для родителей по выбору телефонов для своих детей, которые учатся в младших классах.

По мнению эксперта сервиса Елены Кузнецовой, на выбор гаджета влияют количество функций для развлечений и возможности телефона в решении повседневных хадач.

Одним из важных критериев в выборе смартфона <…> является цена, младшеклассники ещё не умеют бережно относиться к вещам, поэтому дорогой смартфон может прослужить недолго, а его ремонт обойдётся дорого? — отметила Кузнецова.

Также она отметила, что корпус телефона должен быть прочным, чтобы составные части на распадались при падении, и водонепроницаемым.

Кроме того, важным критерием для выбора телефона является ёмкость аккумулятора.

Как ранее писал News.ru, если урок допускает использование гаджетов, то столичным школьникам не будут запрещать их использовать.