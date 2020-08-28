Эксперт рассказал, как уберечь первоклассников от опасностей в школе

https://static.news.ru/photo/66d3f920-e976-11ea-a975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по самообороне Михаил Алмаз рассказал о способах самозащиты для школьников, в том числе от возможных посягательств педофилов. По его словам, родители, отправляя ребёнка в школу, должны учитывать уровень его самостоятельности.

Алмаз считает, что первоклашка должен знать маршрут до школы, правила дорожного движения, и придерживаться запрета на разговоры с незнакомыми взрослыми, сообщают «Невские новости».

Ребёнку необходимо объяснить, что есть не очень хорошие люди, которые могут воспользоваться его беспомощностью. Поэтому посторонних взрослых лучше вообще избегать, — заявил эксперт.

Он добавил, что первоклашка также должен знать, что делать в случае опасности и к кому обратиться.

Если по дороге от школы к дому есть магазин, то ребёнок может забежать в него и обратиться за помощью к охране, — пояснил Алмаз.

Важным является и то, чтобы школьник знал наизусть адрес своего дома, имена родителей и номер телефона хотя бы одного из них, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что занятия по самообороне не спасут первоклашку в опасной ситуации со взрослыми, но могут помочь при травле одноклассников.

Часто случается, что сверстники или ребята постарше травят ребёнка в школе, а родители об этом даже не подозревают. <...> Занимаясь единоборствами, ребёнок приобретает определённый статус, правильный круг общения, друзей-спортсменов, навык дать отпор обидчику, — уверен Алмаз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что родителям учеников будет запрещён доступ в школы из-за коронавируса. Об этом сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская. Теперь все родительские собрания, в том числе для родителей первоклассников, будут проходить онлайн. Кроме того, из-за COVID-19 отменены единые звонки с урока. У школьников в целях соблюдения безопасности будет свой график перемен и индивидуальные схемы передвижения по школе.