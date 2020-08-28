Родителей учащихся не будут пускать в школы из-за коронавируса

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Родителям учеников будет запрещён доступ в школы из-за коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что все родительские собрания будут проходить онлайн. Кроме того, из-за COVID-19 отменены единые звонки с урока. У школьников в целях соблюдения безопасности будет свой график перемен и индивидуальные схемы передвижения по школе. Учащиеся разных классов будут пользоваться разными лестницами при подъёме в кабинеты, где будут проходить уроки. Подобные меры прописаны в общих рекомендациях, направленных регионам Минпросвещения и Роспотребнадзором.