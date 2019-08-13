Идея перехода на четырёхдневную неделю не принесёт пользы ни наёмным работникам, ни предпринимателям. Об этом News.ru заявил эксперт в сфере рабочего движения, завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила объявить пятницу дополнительным выходным, сославшись на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени. При этом по идее ФНПР сохранится общая продолжительность рабочей недели. По мнению авторов инициативы, нововведение поможет избежать переутомления, повысит эффективность труда, будет способствовать долголетию и профессионализму, а также не приведет к снижению заработка. Предложение уже направлено в Минтруда.

В результате работник получает дополнительный день отдыха, работая, например, четыре рабочих дня по десять часов вместо пяти рабочих дней по восемь часов, — приводит РИА Новости детали документа.

По словам эксперта, позитивного в данной инициативе мало. «Дополнительный выходной» обернется отсутствием полноценного отдыха в будни. Кроме того, эта идея, пагубно скажется и на демографии: следует ждать отсутствие нормальной семейной жизни, общения с детьми. При четырёхдневной рабочей неделе дети будут расти сиротами при живых родителях.

Сергей Булкин/News.ru

Инициатива о переходе на четырёхдневную неделю фактически исходит от премьер-министра Дмитрия Медведева, который в июне выступая на Международной конференции труда в Женеве не исключил этой меры в будущем.

По словам Золотова, четырёхдневная неделя создаст проблемы и работодателю.

В результате таких нововведений работники снизят интенсивность труда. Теряется внимание, концентрация, аккуратность. Снижается качество производства, увеличивается травматизм, — сообщил эксперт.

Трудовой кодекс РФ не противоречит данной инициативе, уже отметили в Минтруда. В документе говорится лишь о продолжительности рабочей недели, а не дня. Поэтому дорога для «сжатия» недели — открыта и 40 часов можно «размазать» на четыре дня.

К 10 часам труда стоит добавить время обеденного перерыва, получается 11. А поскольку в России распространены сверхурочные, то у нас средний рабочий день составит 13 часов. То есть предложение ФНПР отправляет нас в XIX век. Это немыслимое расхищение времени досуга. Удар по культурному уровню, отказ в занятии спортом. Ведь физкультурой нужно заниматься регулярно. У них исчезает время на повышение квалификации. В эти 4 дня у них нет никакой социальной жизни. Условно говоря, это превращение в рабов, — констатирует Золотов.

Добавка дополнительного «выходного» не обещает сохранения уровня зарплат, отмечает собеседник. Кроме того, от меры следует ждать понижения часовой ставки. Поэтому вместо отдыха у россиян появится искушение использовать пятницы для второй работы, что приведёт к полному подрыву их трудоспособности.

Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперт напомнил, что средняя рабочая неделя в Российской Империи в 1916 году составляла около 45 часов, сегодня — 40, а вместе со сверхурочными — свыше 50. Он отметил, что в конце XIX века трудящиеся жили возле заводов в фабричных посёлках: путь от дома до фабрики составлял минуты. А сегодня учитывая сверхурочные и время езды до места работы и обратно — общее время составит 14 часов, говоря о людях, живущих в Подмосковье.

Новация также подорвёт и корни организованности экономической борьбы. Работники не пойдут в свой выходной день на профсобрание, как и не станут собираться в послерабочее время. Таким образом инициатива ударит по профсоюзному движению.