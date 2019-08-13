Идея перехода на четырёхдневную неделю не принесёт пользы ни наёмным работникам, ни предпринимателям. Об этом News.ru заявил эксперт в сфере рабочего движения, завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила объявить пятницу дополнительным выходным, сославшись на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени. При этом по идее ФНПР сохранится общая продолжительность рабочей недели. По мнению авторов инициативы, нововведение поможет избежать переутомления, повысит эффективность труда, будет способствовать долголетию и профессионализму, а также не приведет к снижению заработка. Предложение уже направлено в Минтруда.
В результате работник получает дополнительный день отдыха, работая, например, четыре рабочих дня по десять часов вместо пяти рабочих дней по восемь часов, — приводит РИА Новости детали документа.
По словам эксперта, позитивного в данной инициативе мало. «Дополнительный выходной» обернется отсутствием полноценного отдыха в будни. Кроме того, эта идея, пагубно скажется и на демографии: следует ждать отсутствие нормальной семейной жизни, общения с детьми. При четырёхдневной рабочей неделе дети будут расти сиротами при живых родителях.
Сергей Булкин/News.ru
Инициатива о переходе на четырёхдневную неделю фактически исходит от премьер-министра Дмитрия Медведева, который в июне выступая на Международной конференции труда в Женеве не исключил этой меры в будущем.
По словам Золотова, четырёхдневная неделя создаст проблемы и работодателю.
В результате таких нововведений работники снизят интенсивность труда. Теряется внимание, концентрация, аккуратность. Снижается качество производства, увеличивается травматизм, — сообщил эксперт.
Трудовой кодекс РФ не противоречит данной инициативе, уже отметили в Минтруда. В документе говорится лишь о продолжительности рабочей недели, а не дня. Поэтому дорога для «сжатия» недели — открыта и 40 часов можно «размазать» на четыре дня.
К 10 часам труда стоит добавить время обеденного перерыва, получается 11. А поскольку в России распространены сверхурочные, то у нас средний рабочий день составит 13 часов. То есть предложение ФНПР отправляет нас в XIX век. Это немыслимое расхищение времени досуга. Удар по культурному уровню, отказ в занятии спортом. Ведь физкультурой нужно заниматься регулярно. У них исчезает время на повышение квалификации. В эти 4 дня у них нет никакой социальной жизни. Условно говоря, это превращение в рабов, — констатирует Золотов.
Добавка дополнительного «выходного» не обещает сохранения уровня зарплат, отмечает собеседник. Кроме того, от меры следует ждать понижения часовой ставки. Поэтому вместо отдыха у россиян появится искушение использовать пятницы для второй работы, что приведёт к полному подрыву их трудоспособности.
Сергей Лантюхов/News.ru
Эксперт напомнил, что средняя рабочая неделя в Российской Империи в 1916 году составляла около 45 часов, сегодня — 40, а вместе со сверхурочными — свыше 50. Он отметил, что в конце XIX века трудящиеся жили возле заводов в фабричных посёлках: путь от дома до фабрики составлял минуты. А сегодня учитывая сверхурочные и время езды до места работы и обратно — общее время составит 14 часов, говоря о людях, живущих в Подмосковье.
Новация также подорвёт и корни организованности экономической борьбы. Работники не пойдут в свой выходной день на профсобрание, как и не станут собираться в послерабочее время. Таким образом инициатива ударит по профсоюзному движению.
Это очень вредная идея. Удивительно, что профсоюзы, которые всю свою историю бились за сокращение рабочего дня, понимая, что рабочим нужно жить каждый день, без всякой оглядки отдают все завоевания. Я бы даже сказал, они предают интересы рабочего класса. — заявил Золотов, — Я надеюсь, что реально действующие боевые профсоюзы ФНПР не поддержат. Это ещё один шаг к потере авторитета крупнейшего по численности профсоюза. Что же, будут бороться другие.