Эксперт предсказал сложности при внедрении пропусков в регионах

https://static.news.ru/photo/4536cfca-8587-11ea-86f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партнёр и гендиректор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов прокомментировал сообщение Минкомсвязи о внедрении цифровых пропусков в 21 регионе страны. По его словам, властям не удастся избежать очередей и сбоев, несмотря на опыт Москвы.

Он уверен, что всё будет зависеть от того, насколько быстро местные власти будут реагировать на проблемы.

Сложности возникнут в тех муниципальных образованиях, где люди не имеют доступа к Интернету или мобильным устройствам, на которые можно установить соответствующее приложение, — рассказал он NEWS.ru.

Эксперт отметил, что людям придётся использовать мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус» для получения разового пропуска.

Как писал NEWS.ru, федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте Российской Федерации. Об этом сообщили в Минкомсвязи страны.