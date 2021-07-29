Эксперт призвал готовиться к цунами у берегов России

Мощное землетрясение на Аляске может грозить цунами у тихоокеанских берегов России. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «МЕТЕО» Михаил Локощенко.

Эксперт считает, что в России должны быть наготове, поскольку любое крупное землетрясение в океане является потенциальным источником разрушительных волн.

Как отметил Локощенко, он не может с точностью сказать, дойдёт ли цунами до берегов России или нет, однако известно, что оно может распространяться очень далеко. По его словам, это чрезвычайно опасное явление и каждый отдельный случай не похож на другой.

Специалист напомнил, что цунами необходимо обязательно отслеживать. В случае надвигающейся угрозы местные власти должны оперативно предупреждать о стихийном бедствии и эвакуировать население из прибрежной полосы.

Нужно как можно скорее бежать на какие-то пригорки, холмы, куда волна не дойдет. В океане она не очень заметна. Эта волна редко вырастает по высоте при приближении к берегу. И сметает всё живое, все постройки, — посоветовал Локощенко.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Аляски в 91 км к юго-востоку от Перривилля. После землетрясения стало известно, что побережье Аляски могут накрыть опасные волны в течение следующих трёх-шести часов. Об опасности природного катаклизма также предупредили власти Гавайев. Первая волна цунами может достичь остров к 12:53 местного времени — 01:53 мск 30 июля.