Эксперт предсказал неформальную занятость в РФ из-за запретов на увольнения

https://static.news.ru/photo/05dfb110-a1bc-11ea-9105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В постановлении Минтруда о запрете на увольнения в период простоя есть некоторые не урегулированные факторы, сообщил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

По его словам, возникшая ситуация в стране в первый раз привела к такому количеству выходных дней. Вследствие этого многие работодатели постарались снизить своим сотрудникам зарплаты. Данное положение определено как вынужденный простой не по вине нанимателя. Оно позволяет понизить ставку для работника на 30%. Минтруд, в свою очередь, ввёл запрет на увольнения и снижение получки.

Эксперт заявил: при столкновении с экономическими трудностями начальник вынуждает человека написать заявление по собственному желанию, чтобы не предупреждать увольняемого за две недели и не выплачивать пособие в три оклада. Этот момент в постановлении Минтруда никак не урегулирован.

В конечном итоге это может подстегнуть неформальную занятость со стороны работодателя, который будет стремиться никак не оформлять трудовые отношения, — приводит слова Сафонова телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, Минтруд подготовилпроект об особом порядке увольнения сотрудников. Член Совета Общероссийской ассоциации профсоюзов «Конфедерация труда России» внимательно изучил его.

По его словам, некоторые поправки в документе направлены на защиту рабочего класса. Если они будут приняты, то топ-менеджеры предприятий не смогут увольнять сотрудников или отправлять их в простой по инициативе работодателя.