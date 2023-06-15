Эксперт по маркетингу рассказала о цифровизации наружной рекламы Эксперт по маркетингу Сурыгина рассказала о росте цифровизации наружной рекламы на 40%

Фото: Пресс-служба Gallery

Марина Сурыгина

В рамках второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась сессия «Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточным в области цифровых технологий». Специалисты популярных российских холдингов и сервисов поделились своим опытом и обсудили вектор развития в условиях экстренного импортозамещения технологий. Топ-менеджер оператора наружной рекламы Gallery Марина Сурыгина рассказала, что за 2022 год, по данным Admetrix, в отрасли наблюдается заметный рост. В 2022 году он составил 24%, а в первом квартале 2023 года — более 40%. Эксперт отметила, что наружная реклама активно внедряет цифровые продукты.

Сама жизнь заставила нашу отрасль стать не только практически на 100% технологически импортонезависимой, но и активно развивающей новые цифровые продукты и решения для рекламодателей и собственной безопасности, — отметила топ-менеджер.

По словам Сурыгиной, до 2020 года отрасль стагнировала. Практически все программное обеспечение было импортным, а цифровые экраны чаще всего применялись как статические. Они отличались только возможностью разместить больше креативов.

Активная цифровизация наружной рекламы началась в 2020 году из-за пандемии. При этом в городах с большим количеством цифровых носителей рынок остался на прежнем уровне. После пандемии развитие продолжилось: в наружной рекламе стали широко применяться продвинутые IT-технологии, в том числе Big Data. Эксперт отмечает, что постепенно рынок стал переходить на отечественные разработки. На это повлияла высокая стоимость импортного программного обеспечения и необходимость в существенных доработках. По словам Сурыгиной, операторы рекламы из источника инвентаря стали практически полноценными IT-компаниями. Топ-менеджер назвала 2022 год началом развития рекламных сетей в «наружке». На рынке появилось большое количество DSP-платформ, а размещением на билбордах заинтересовались крупные интернет-сервисы, разработчики ПО, представители малого и среднего бизнеса.

Отечественные разработки достигли того уровня, что стали востребованы за рубежом. Сурыгина уточнила, что они не такие дорогие и во многом превзошли зарубежные аналоги. Сейчас для операторов наружной рекламы главным вопросом стало обеспечение кибербезопасности. Решение нашли в аппаратно-программном комплексе мониторинга рекламных конструкций, благодаря которому можно контролировать все показатели. В случае прямого доступа система отключается автоматически, создает инциденты и позволяет удаленно перезагружать билборды.

Сурыгина ранее рассказала, что в наружной рекламе 80% всех задач для продвижения проекта играет креатив. Чтобы реклама действительно была эффективной, сообщения на билбордах должны быть понятны и интересны потребителю. Кроме того, креатив должен помогать отличить компанию от конкурентов, отметила специалист.