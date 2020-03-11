https://static.news.ru/photo/d749e986-638d-11ea-8c09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поправки в «водительскую» главу нового КоАП, подготовленные Общероссийским народным фронтом (ОНФ), предусматривают создание индивидуального коэффициента риска, который позволит поощрять добропорядочных водителей и следить за особо опасными автомобилистами, сообщил эксперт ОНФ, координатор общественного движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

По его словам, такой риск-ориентированный подход активно применяют госорганы, особенно — налоговая служба. Он является правильным и современным способом урегулирования конфликтных ситуаций и создания атмосферы, когда добропорядочные люди «смогут вздохнуть спокойно».

А люди, которые являются нарушителями общественного спокойствия или, ещё хуже, создают неприемлемые угрозы и риски на дорогах, <...> будут получать по полной внимание Госавтоинспекции и остальных контролирующих структур, — отметил Шкуматов.

Эксперт считает, что действующий сейчас «карательно-фискальный подход», согласно которому все нарушители являются одинаково опасными, уже не способен, как раньше, поддерживать порядок, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что верхняя палата российского парламента одобрила закон, устанавливающий административную ответственность за отказ в предоставлении товаров, оказании услуг или в доступе к ним инвалидам, пожилым людям и детям. Документ содержит поправки в статью 14.8 КоАП РФ. Он предусматривает наказание в виде штрафа, размер которого для должностных лиц составит 30–50 тысяч рублей, а для юрлиц — 300–500 тысяч рублей.