«Такого не было»: историк оценил отмену пуска космического корабля Историк Железняков: отмена пилотируемого пуска произошла впервые

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Инцидент с отменой запуска пилотируемого корабля непосредственно перед стартом произошел впервые в отечественной космонавтике, заявил писатель и журналист Александр Железняков, передает ТАСС. По словам историка космонавтики, подобные инциденты ранее происходили только с беспилотными кораблями.

В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой «старт» пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными — случалось, а пилотируемыми — нет, — сказал Железняков.

Ранее стало известно, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем к МКС отменен. Старт планировался с космодрома Байконур, в основной экипаж вошли российский космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и белорусский космонавт Марина Василевская. При этом экипаж после отмены пуска ракеты эвакуирован из корабля.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что причиной отмены запуска ракеты с кораблем «Союз МС-25» стала просадка напряжения химического источника тока. Корабль должен был доставить на МКС россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую и американку Трейси Дайсон.