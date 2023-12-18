Эксперт объяснил, почему в торговых центрах стало меньше посетителей Аналитик Федяков: российские ретейлеры не смогут занять пустые площади в ТЦ

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Качественный состав торговых центров меняется, что приводит к уменьшению посетителей и простою пустых площадей, сообщил NEWS.ru генеральный директор аналитической компании Иван Федяков. Одна из причин этому, по его словам, состоит в том, что площади, которые раньше занимали иностранные бренды, остаются невостребованными: российские ретейлеры не смогут их занять.

Качественный состав ТЦ меняется: такие площади, которые ранее занимали иностранные игроки, просто оказываются невостребованными. Российские ретейлеры при всем своем желании не смогут их занять, — заявил Федяков.

Он добавил, что еще одна причина появления пустых площадей и оттока посетителей из ТЦ состоит в том, что многие зарубежные бренды были трафикообразующими: огромное число россиян ехали в конкретные магазины. К тому же платежеспособность новых арендаторов, по словам Федякова, гораздо ниже, и торговые центры вынуждены идти на уступки.

Но нет уверенности, что даже эти сниженные цены удовлетворят арендаторов. Мы уже видим, что новые проекты, не так давно открывшиеся, уже начали закрываться: они не смогли вписаться в новые экономические реалии, — рассказал он.

Ранее директор департамента аналитики Nikoliers Вероника Лежнева сообщила, что с 2023 по 2024 год на российский рынок планируют выйти 35 иностранных брендов из Индии, Ирана и Турции. По ее словам, 80% из них попадают в категорию «одежда и обувь», 11% приходится на сферу общепита, по 3% — на «аксессуары», «товары для дома», «косметику и парфюмерию».