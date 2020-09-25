Эксперт назвал запретные темы для разговора с незнакомцем по телефону

https://static.news.ru/photo/6b1fb40e-ff8a-11ea-ab59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил, что рекомендуется не называть по телефону никакой конфиденциальной информации. По его словам, особенно это касается номеров банковских карт, CVC-кодов, кодов из СМС, паспортных данных.

Если поступил звонок якобы из банка, то по телефону вообще нельзя ничего передавать, в том числе, кодовое слово. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству ПРАЙМ.

При этом Куканов отметил, что даже в случае если владелец телефона сболтнёт лишнее, у мошенников мало шансов воспользоваться полученной информацией.

Есть распространенная городская легенда про подтверждающие слова вроде «да», которые нельзя произносить, отвечая на звонок, чтобы мошенники их не записали, а затем не взяли на вас кредит или не сделали перевод денег, выполнив голосовое подтверждение личности. Но на самом деле для всех серьёзных операций требуется двухфакторная аутентификация, и тут злоумышленнику потребуется ещё как минимум владеть вашим номером телефона, — пояснил Куканов.

Кроме того, мошеннику мало пользы принесёт использование заранее записанных фраз в случае живого разговора с оператором.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим рассказала, как правильно разговаривать с телефонными мошенниками. Эксперт отметила, что самое главное разговаривать с мошенниками негромким и уверенным голосом. По словам Ольги Сулим, это покажет мошеннику, что его разоблачили. Кроме того, мошенника можно испугать, сообщив, что включён диктофон и разговор записывается.