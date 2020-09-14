Юрист рассказала, как разговаривать с телефонными мошенниками

Председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала, как правильно разговаривать с телефонными мошенниками.
Эксперт отметила, что самое главное разговаривать с мошенниками негромким и уверенным голосом. По словам Ольги Сулим, это покажет мошеннику, что его разоблачили.
Для начала можно спокойно поинтересоваться, откуда он взял номер телефона, на который звонит, в курсе ли, что таким образом нарушает закон о защите персональных данных и будет отвечать за этой по всей строгости закона, — привели слова юриста в агентстве ПРАЙМ.
Кроме того, мошенника можно испугать, сообщив, что включён диктофон и разговор записывается.
Неплохим способом психологического воздействия на мошенника является «троллинг». К примеру, когда преступник просит собеседника назвать данные своей банковской карты, тот в ответ достаточно серьезным тоном выполняет его просьбу, но при этом называет вымышленные цифры, — процитировали юриста в агентстве.
Она добавила, что крики и угрозы не окажут на мошенников никакого воздействия.
Как писал NEWS.ru ранее, IT-эксперт сообщил, как уберечь пенсионеров от мошенничества в Интернете. Эксперт посоветовал подобрать для пожилого человека надёжные пароли во всех сервисах, которыми он пользуется, изменить настройки конфиденциальности, а также ограничить доступ посторонних людей к банковской и персональной информации.