В Минздраве рассказали, почему «болезнь вейперов» опаснее ковида Эксперт Минздрава Гамбарян: вейпы и электронные сигареты убивают легкие и сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курение электронных сигарет и вейпов может привести к развитию болезни вейперов (EVALI) — острого повреждения ДНК легких и сердца, сопровождаемого сильной одышкой, кашлем, болью в груди и значительным снижением уровня кислорода в крови (сильнее, чем при коронавирусе), сообщает KP.RU со ссылкой на руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. По словам специалиста, это новое заболевание официально признано в ряде стран.

Аэрозоли электронных сигарет содержат канцерогены — ацетальдегид и формальдегид. Их количество иногда даже больше, чем в обычных сигаретах. Некоторые исследования показали, что электронные сигареты вызывают разрыв ДНК в тканях легких, сердца, — подчеркнула эксперт.

Также, по ее словам, курение электронных сигарет способствует развитию рака полости рта. Кроме того, доказан канцерогенный эффект ароматизаторов для вейпов. «Болезнь вейперов» может быть связана с высокой концентрацией витамина Е, ацетат которого применяют в курительных жидкостях. Это вещество не полезно для легких при вдыхании, особенно в больших количествах.

Как рассказала Гамбарян, известно о десятках смертей из-за «болезни вейперов», а также о тяжелых случаях поражения легких, когда пациентам требовалась пересадка. Причиной болезни является повреждение оболочки бронхиол и альевол канцерогенами из курительных смесей, с воспалением и рубцеванием тканей.

К симптомам «болезни вейперов» эксперт отнесла приступы удушья, сильно затрудненное дыхание, резкое похудение, постоянный кашель, часто повышенная температура, сильное и частое сердцебиение.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев заявил, что наука уже документально зафиксировала случаи смертей, связанных с вейпами. Он уточнил, что вейпы могут вызвать как онкологическое, так и неонкологическое, но потенциально фатальное заболевание легких.