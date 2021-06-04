«Претензии к “Спутнику V” объективны, кампания против него несправедлива»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что заказчиками информационной войны против отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» были представители «большой фармы». Так принято называть компании, создавшие другие препараты от COVID-19, как, например, Pfizer и Johnson & Johnson. По словам Дмитриева, информационная кампания против российской прививки началась ещё до её регистрации в сентябре 2020 года с «абсурдных» заявлений, что технология производства была украдена. Глава РФПИ отметил, что фармацевтические компании на Западе обладают огромной мощью, в том числе в политических кругах. Экономист и радиоведущий Никита Кричевский рассказал NEWS.ru, почему не стоит спешить искать происки мировой закулисы в проблемах внедрения отечественной вакцины на Западе.

Кирилл Дмитриев Kremlin Pool/Global Look Press

— Что вы думаете о заявлениях главы РФПИ?

— К несчастью, о «косяках» «Спутника V» известно. Люди повторно заболевают, у них снижается уровень антител, не предоставляется сертификация, необходимая для регистрации вакцины в Евросоюзе. Вначале повторные случаи заражения были единичны, но в последнее время стали заболевать публичные фигуры. Подобное не может не отражаться на имидже вакцины. К тому же ситуация усугубилась тем, что ЕС выдаёт ковид-паспорта для путешествий тем, кто привился одобренной вакциной, среди которых «Спутник V» отсутствует. Это всё не придумано. У нас в моде все неудачи валить на происки проклятой «закулисы». На самом деле такая мода была всегда, поэтому объяснение о происках большой фармы многим покажется правдоподобным.

С другой стороны, в поддержку Дмитриеву могу привести пример с вакциной AstraZeneca. С ней возникла масса проблем, сообщалось о возникновении тромбоза. Речь идёт о смертельных случаях. Это куда хуже, чем претензии, о которых говорят в случае с нашей вакциной. При этом, конечно, кампания против AstraZeneca по тяжести не идёт ни в какое сравнение с тем, что происходит со «Спутником V».

— Могут быть оба сценария одновременно?

— Вполне допускаю: претензии к «Спутнику V» объективны, при этом кампания против него несправедлива, она развёрнута в том числе и на Западе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно пользуется дурной славой коррумпированной структуры. Это ни для кого не секрет. То, что они говорят, что зарегистрируют вакцину летом, но когда точно, не скажут, — все эти проволочки могут свидетельствовать о специальной затяжке времени. В итоге мы имеем ситуацию, когда претензии к вакцинам есть, но к самым разным. Утверждать, что наша вакцина отвратительна, а все остальные прекрасны, нельзя ни в коем случае. В то же время есть понятие «мягкая сила», а в данном случае — «лоббизм». Я уверен, что с нашими возможностями пролоббировать вакцину в ВОЗ труда не составляет. Это «косяк» РФПИ.

Изготовление вакцин и их продажа в пандемию разным странам — это коммерческий проект. Ни в коем случае нельзя ожидать, что тебя будут встречать с распростёртыми объятиями. Речь идёт о миллиардных прибылях. Нужно использовать все доступные средства для продвижения своих интересов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Однако если не брать в расчёт ЕС, то многие страны в мире одобрили нашу вакцину. Даже некоторые государства-члены Союза её используют.

— Это правда. Я не против «Спутника V», я за объективность, а о ней пока не приходится говорить в вопросе вакцин, причём любых. Ситуация сложная. Теперь нам ещё британцы и американцы пытаются доказать, что коронавирус был создан искусственно. Никто ничего не знает. Если говорить о неевропейских странах, одобривших использование на своей территории «Спутника V», то, думаю, в первую очередь это свидетельствует не об эффективности препарата, а о его доступности. Он доступнее по соотношению цена/качество плюс количество. В будущем я вполне допускаю, что наша вакцина окажется самой эффективной, почему нет?