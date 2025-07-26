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26 июля 2025 в 15:42

Экс-президенту Перу грозит более 30 лет лишения свободы

Генпрокуратура Перу обвинила экс-президента Педро Кастильо в коррупции

Педро Кастильо Педро Кастильо Фото: Mariana Bazo/XinHua/Global Look Press

Генеральная прокуратура Перу запросила для бывшего президента Педро Кастильо 34 года лишения свободы. Его и ряд членов парламента подозревают в участии в коррупционной схеме.

Генпрокуратура через департамент по борьбе с незаконным обогащением и конституционным жалобам передала в конгресс конституционную жалобу в отношении экс-президента республики Педро Кастильо, членов парламента из партий «Народное действие» и «Свободное Перу», а также бывших министров, — говорится на странице ведомства в соцсети X.

В соответствии с информацией, содержащейся в материалах дела, депутаты получали поддержку в конгрессе в обмен на содействие в получении государственных заказов в министерствах транспорта и строительства. По версии Генеральной прокуратуры, бывший президент был главным организатором этой схемы.

В настоящее время Кастильо находится в заключении по обвинению в организации мятежа. В декабре 2022 года он предпринял попытку сорвать заседание конгресса, на котором должен был рассматриваться вопрос о его импичменте в связи с обвинениями в коррупции. Однако депутаты не отменили голосование и проголосовали за лишение президента полномочий.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас ушел в двухнедельный отпуск после коррупционного скандала и ультиматума со стороны президента Гитанаса Науседы. Политик объяснил свой уход «домашними делами» и необходимостью «позаботиться о пчелах». После этого будет рассмотрен вопрос о его дальнейшей работе премьер-министром.

Перу
борьба с коррупцией
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