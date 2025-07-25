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25 июля 2025 в 15:25

Премьер Литвы отправился ухаживать за пчелами после коррупционного скандала

Премьер Литвы Палуцкас ушел в отпуск ради пчел после ультиматума президента

Гинтаутас Палуцкас Гинтаутас Палуцкас Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас после ультиматума со стороны президента страны Гитанаса Науседы ушел в двухнедельный отпуск, сообщает Delfi. По информации издания, политик сослался на «домашние дела» и на необходимость «позаботиться о пчелах».

Если говорить об отпуске, то он был запланирован давно, у меня есть кое-какие домашние дела, пчелы, нужно добыть мед, очень простые нужды, — подчеркнул Палуцкас.

По его словам, две недели — это достаточный срок, чтобы собрать необходимую информацию по поводу своих бизнес-сделок и предоставить ее правительству и общественности. После этого будет рассмотрена возможность дальнейшего исполнения им обязанностей премьер-министра.

Ранее сообщалось, что Палуцкас должен в течение двух недель объясниться по поводу возможной причастности к коррупционным схемам либо покинуть свой пост. Именно такой срок для принятия решения дал ему глава государства. В вину премьер-министру ставят получение в нацбанке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости.

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