Экс-лидера переславских единороссов посадили за убийство собутыльника

https://static.news.ru/photo/40b15c70-a5cd-11ea-9edb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переславский районный суд принял решение о тюремном заключении для бывшего главы фракции «Единой России» в местной городской думе. Мужчина будет лишён свободы на 8 лет 6 месяцев.

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Политика признали виновным в убийстве своего собутыльника, которое произошло в декабре 2019 года, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, лидера фракции партии власти в городской думе Переславля-Залесского задержали в декабре 2019 года по подозрению в убийстве местного жителя. Следователи считают, что Корнилов поссорился со знакомым, с которым вместе выпивал. После этого он сначала избил собутыльника, а потом задушил.