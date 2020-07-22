Экс-глава учреждения Минэкономразвития обвинён по делу об ущербе бюджету

https://static.news.ru/photo/52aa2c8c-ccb4-11ea-9209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего начальника одного из учреждений Минэкономразвития Александра Страха.

Обвинение имеет в виду события 2010 года, когда в результате действий Страха федеральный бюджет, вероятно, понёс ущерб на сумму 140 миллионов рублей. По версии следствия, Страх, будучи начальником ФБУ «Управление административными зданиями Министерства экономического развития Российской Федерации», заключил с ООО «ГК-Техстрой-2» госконтракты на реконструкцию находящегося на балансе учреждения детского оздоровительного лагеря «Солнечный», передаёт РИА Новости.

Часть запланированных работ не была выполнена, но Страх оплатил их в период с июля 2011 года по май 2013 года. Таким образом, подчёркивают в прокуратуре, средства федерального бюджета были израсходованы необоснованно и пострадали интересы государства.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Тушинский райсуд столицы. Генеральный директор компании-подрядчика скрывается от следствия, расследование в отношении него продолжается.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-служба СК РФ сообщила о том, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс исполняющего обязанности замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова. Он предстанет перед судом.