Экономист рассказал, как повысить пенсию без помощи государства

https://static.news.ru/photo/a47900e4-dfc2-11ea-89ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы после выхода на пенсию получать по 50 тысяч рублей, следует уже сейчас внимательнее отнестись к личным накоплениям. Такое мнение высказал начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

Он привёл пример 30-летнего мужчину с 35-летним стажем и ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей. Такой условный россиянин в будущем сможет рассчитывать на страховую пенсию в размере 20 802 рубля. Чтобы подтянуть эту сумму к 50 тысячам, предстоит к выходу на заслуженный отдых накопить ещё 4,9 млн рублей.

Правда, признал экономист, при заданных условиях такую сумму даже за 30 лет сформировать проблематично. Заработок должен быть более высоким, чтобы можно было больше откладывать.

Обычно достойной пенсией считается выплата на уровне 60% от заработка, а это для выбранного персонажа уже будет 30 тысяч рублей, что потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 миллиона рублей в текущих ценах, - цитирует Биезбардиса ПРАЙМ.

Такую цифру уже реально достичь, добавил эксперт. Для этого надо инвестировать 7% от дохода при доходности на 2% годовых выше инфляции, уточнил эксперт.

Кроме того, добавил он, пенсия может стать лучше, если увеличить страховой стаж до 40 лет. В таком случае её размер может достичь почти 23 тысяч рублей.

Впрочем, по его словам, есть и другие способы. Например, можно выбрать работодателя с корпоративным пенсионным планом, в рамках которого добровольные взносы работников, как правило, удваиваются.

Ранее NEWS.ru писал, что идеальный размер пенсии, которую назвали россияне, как раз и составляет около 60 тысяч рублей. Но блага от государства ждут далеко не все. Примерно каждый десятый из тех, кто в принципе делает накопления, предпочитает самостоятельно откладывать деньги на старость.