Экипаж крейсера «Москва» доставили в Севастополь

Экипаж ракетного крейсера «Москва», который затонул в Чёрном море после пожара и детонации боеприпасов, доставили в Севастополь, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. ЧП с флагманом Черноморского флота произошло 14 апреля.

Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, на главную базу ЧФ РФ — NEWS.ru), — сказал собеседник агентства.

14 апреля вечером Минобороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. По данным ведомства, он потерял остойчивость из-за значительных повреждений после детонации боезапаса, а также из-за штормового волнения. Отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал, в настоящее время продолжаются работы по установлению причин произошедшего.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал, что всего на борту находилось 485 членов экипажа, из них 66 — офицеры.

Ранее в Кремле отреагировали на инцидент с крейсером «Москва». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава российского государства Владимир Путин не планирует поездку в Севастополь из-за случившегося, а также не будет организовывать встречу с военными для разбора причин затопления крейсера.

Затонувший во время спецоперации на Украине флагманский крейсер «Москва» стал серьёзной потерей для российского флота, сообщил капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. Это был один из четырёх кораблей такого класса в Черноморском флоте и заменить его сейчас не удастся, отметил военный эксперт. Он добавил, что хотя крейсер и был построен 40 лет назад, нёс мощное вооружение и мощную систему противовоздушной обороны «Форт» — первую многоканальную в мире.