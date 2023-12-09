«Ей по кайфу»: Шуров рассказал о побритой налысо в Армении Финесс Психиатр Шуров рассказал о наркозависимости блогера Юлии Финесс

Фото: Социальные сети

Юлия Финесс

Блогер Юлия Финесс, которая подверглась нападению в Армении, страдает от наркозависимости, рассказал NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, в отношении девушки были возбуждены дела, в свое время она бегала с ножом по метро и оскорбляла полицейских.

Вариантов у нее было немного — сесть в тюрьму или отправиться на принудительное лечение. Она обратилась ко мне. Пока суды шли, она действительно проходила реабилитационную программу. Потом судья не захотела оставлять ее в ребцентре, отправили на принудительное лечение. Юля резко поменялась, потребовала ее выписать, помчалась в Крым, где снимала видео про наркотики и выкладывала их. Дальше поехала в Армению, где оскорбляла и [главу Чечни Рамзана] Кадырова, и всех остальных, — сказал Шуров.

Врач назвал Финесс наркоблогером, заявив, что она снимает «различный треш». Он отметил, что девушка не видит в своей деятельности ничего предосудительного.

Для нее это нормально. Посмотрите, как спокойно она ведет себя в этой ситуации, прямо, можно сказать, довольна созданием такого контента. Понятно, что никто ее убивать не будет, но собирает такой хайп. Сейчас девушка вернулась к употреблению наркотиков и созданию такого контента. Когда появится в России, отправится на принудительное лечение, если доживет до этого прекрасного момента, — сказал психиатр.

Шуров подчеркнул, что Финесс распространяет свой контент в Telegram-каналах. Врач утверждает, что это группы, в которых в основном сидит молодежь.

Мы тоже ей поверили, она приползла: «Спасите, помогите»... Но это очень коварный упырь. Причем ей никто сценарий не пишет, она сама все это исполняет, все, что ей в голову придет. Она дала много интервью, показаний, пока у нас лежала. Это все пошло на пользу, но сама по себе такой человек. Ей это по кайфу. А потом будут рыдания на камеру: «Я девочка, меня заставили». Никто не заставлял. Она сама по себе очень любит эти вещи, — констатировал Шуров.

Ранее на блогера напали активисты в Армении, которые обрили ее налысо и облили марганцовкой. Российский сенатор Сергей Цеков заявил, что нападавшие должны быть наказаны.

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