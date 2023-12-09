Ереванские активисты побрили налысо блогершу Финесс за неуважение к армянам Активисты побрили налысо и облили марганцовкой блогершу Юлию Финесс в Ереване

Ереванские активисты движения «Хайрактак» напали на блогершу Юлию Финесс, побрили налысо и облили марганцовкой за неуважение к армянам, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, активисты объяснили свои действия тем, что девушка якобы неуважительно разговаривала с водителем такси и сотрудниками аптеки, выкладывая доказательства этого в Сеть, а также справляла нужду в центре Еревана.

Видеозапись нападения опубликовали в социальных сетях члены движения «Хайрактак». Финесс сбрили волосы, облили марганцовкой и заставили биться головой о стену. Девушке в итоге пришлось извиниться перед армянами за свое поведение.

Девушка прославилась скандальными публикациями в личном Telegram-канале, в котором она делится подробностями наркозависимости и показательно устраивает конфликты с людьми. Некоторое время назад, как пишет канал, Финесс безуспешно пыталась лечиться в реабилитационном центре, после чего переехала в столицу Армении.