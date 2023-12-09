В Совете Федерации высказались о нападении на российского блогера Сенатор Цеков: напавшие на блогера Юлию Финесс в Армении должны быть наказаны

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Юлия Финесс

Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил в разговоре с NEWS.ru, что активисты, напавшие на блогера Юлию Финесс в Ереване, должны быть наказаны соответствующим образом. При этом сенатор от Крыма добавил, что сама девушка является провокатором и она получила ответ на свои действия в Армении.

За подобные деяния должны быть соответствующие наказания и в Армении, и в России. Этим вопросом нужно предметно заниматься и, возможно, ужесточать наказания за подобные действия. Но, на мой взгляд, эта девушка провокатор. Даже без больших расследований можно об этом заявить. Ответ, который она получила, соответствует ее деяниям на протяжении долгих лет в Армении, — отметил Цеков.

9 ноября в Сети появилось видео, на котором видно, что активисты движения «Хайрактак» побрили налысо, облили марганцовкой и заставили биться головой о стену Финесс за неуважение к армянам. Молодые люди объяснили свои действия тем, что девушка якобы неуважительно разговаривала с водителем такси и сотрудниками аптеки, выкладывая доказательства этого в интернет, а также справляла нужду в центре столицы.

Девушка прославилась скандальными публикациями в личном Telegram-канале, в котором она делится подробностями зависимости от наркотических веществ и показательно устраивает конфликты с людьми. Некоторое время назад блогер пыталась лечиться в реабилитационном центре, после чего переехала в столицу Армении.