«Эхо Москвы» попросило Путина вмешаться после угроз Кадырова журналистам

Редакция «Эхо Москвы» призвала президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию после слов главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и «Новой газеты», сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. В обращении отмечается, что заявления от высокопоставленного чиновника нарушают законы РФ.

Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Просим Президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию, - говорится в заявлении.

«Эхо Москвы» также заявило о своей солидарности с журналистами этих изданий.

Ранее «Новая газета» обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить против Кадырова дело после того, как он назвал «пособниками террористов» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку издания Елену Милашину. Кадыров, комментируя ситуацию с задержанием супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, назвал Каляпина и Милашину «пособниками террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

После этого глава Чечни призвал возбудить уголовные дела против «Дождя» и «Новой газеты» и отдельно против её журналистки Елены Милашиной, а также против Игоря Каляпина.