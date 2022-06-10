«ЕГЭ точно не отменят»: ректор МФЮА о грядущих переменах в образовании Ректор МФЮА заявил, что ЕГЭ не отменят после выхода из Болонской системы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рамках изменения системы образования не планируется отменять ЕГЭ, который доказал свою объективность и эффективность, сообщил в беседе с NEWS.ru ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин. Кроме того, он отметил, что ведется серьезная проверка, которая исключает случаи несоответствия знаний студентов баллам, полученным ими на ЕГЭ.

ЕГЭ точно не отменят потому, что это хорошая система, которая не отвергает таланты и, тем более, что ЕГЭ действительно позволяет студентам из провинции поступать в московские вузы, — подчеркнул ректор.

Он добавил, что в ходе реформы планируется «взять все положительное» из болонской системы, одновременно отказавшись от ее минусов. Таким образом и будет выстроена новая система высшего образования.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России не будут отказываться от Единого государственного экзамена, несмотря на выход из Болонской системы образования. По его мнению, ЕГЭ не является частью Болонской системы, а также выполняет «важнейшие социальные задачи», обеспечивая реализацию права всех школьников поступить в выбранный вуз независимо от региона проживания.