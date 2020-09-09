Ефремову посоветовали поискать нового адвоката и отказаться от скандалов

https://static.news.ru/photo/9e611d32-f2b3-11ea-a4d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к восьми годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, сможет рассчитывать на смягчение наказания, если сменит адвоката. Такое мнение высказали эксперты-юристы.

Так, адвокат Игорь Татарович уверен, что артисту крайне важно будет сменить тактику защиты — отказаться от скандальности в пользу большей адекватности. Тогда шансы на снижение срока пребывания в колонии и, возможно, изменение режима лишения свободы на колонию-поселение вполне реальны, считает он.

Суд вынес беспрецедентный по своей строгости приговор, аналогов которому сложно отыскать в современной судебной практике, — приводит слова Татаровича ТАСС.

Юрист предположил, что такое решение было принято под воздействием ряда субъективных факторов. Главное, чтобы на стадии апелляции Ефремов и его защита не воспринимали процесс как театральное представление, шоу или рекламная кампания, подчеркнул адвокат.

Татарович добавил, что в случае принятия законопроекта об амнистии к актёру могут её применить, учитывая наличие у него госнаграды и специальных званий.

Другой специалист Дмитрий Тараборин также считает шансы актёра на смягчение наказания неплохими «при условии избрания им адекватной линии поведения». По его мнению, Ефремов должен, безусловно, признать вину, публично извиниться перед потерпевшими и полностью возместить ущерб.

Устранение сопутствующих раздражителей также благоприятно скажется на судьбе осуждённого. В этом случае размер наказания может быть снижен на один-два года, — полагает адвокат.

При этом, уточнил Тараборин, это также может существенно повлиять и на успешность ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Юрист Сергей Колосовский напомнил, что суд назначил Ефремову среднее наказание при вариации от 5 до 12 лет. По его мнению, это свидетельствует о том, что «ни обвинение, ни защита ничего не сделали либо обвинение и защита стоили друг друга». Таким образом, при прочих равных шансы на смягчение наказания при смене адвоката у актёра действительно могут возрасти, уверен он.

Впрочем, если своего представителя сменит и сторона потерпевших, тогда результат менее предсказуем, пояснил он.

Ещё один адвокат Виктор Погудин не исключает того, что приговор может быть смягчён и без смены Ефремовым адвоката. Вместе с тем он предположил, что сумма компенсации может быть увеличена, а потерпевшие могут обратиться с гражданским иском в рамках другого судебного процесса.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его права управления автомобилем на три года. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он должен провести 7 лет и 10,5 месяца. Также одному из сыновей погибшего присуждена компенсация в размере 800 тысяч рублей. Остальные участники процесса финансовых претензий не выдвигали, оценив моральный ущерб в символический рубль.

Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжаловала решение суда. Как писал NEWS.ru, 9 сентября стало известно, что семья Ефремова занялась поисками нового защитника для него.