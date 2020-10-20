https://static.news.ru/photo/1088a28c-12b6-11eb-ae68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёра Михаила Ефремова доставили в Мосгорсуд, несмотря на ограничения, введённые из-за COVID-19. Согласно им, ограничен вывоз заключённых на судебные заседания.

В настоящее время артист сидит в специальном помещении для подсудимых, так называемом аквариуме, ожидая начала заседания по апелляционной жалобе.

Также Мосгорсуд сделал исключение для сотрудников СМИ, впустив их в здание для освещения заседания, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что 20 октября Мосгорсуд начнёт рассматривать апелляцию по делу Михаила Ефремова. Слушание дела в инстанции началось 5 августа 2020 года. Были допрошены несколько свидетелей и просмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Пришедшие в суд свидетели обвинения и защиты давали противоречащие друг другу показания: первые утверждали, что видели Ефремова на водительском сиденье, последние говорили, что он сидел на пассажирском. Однако на видео свидетели защиты себя узнать не смогли. Столичная прокуратура выступила против смягчения приговора актёру.

Ефремов был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был пьян.

18 и 24 сентября в Пресненский суд поступили жалобы новых адвокатов актёра — Владимира Васильева и Петра Хархорина. Они просят изменить приговор, назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы, само наказание считать условным. Позже и сам актёр подал апелляцию: в ней он пожаловался, что его позиция во время суда была обусловлена давлением на него адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и отказался от их услуг. Помимо этого, Ефремов полностью раскаялся и признал вину.