Ефремов исповедовался в храме при СИЗО

https://static.news.ru/photo/4b1c5e1e-0f2a-11eb-a51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый за пьяное ДТП актёр Михаил Ефремов посетил в храм в СИЗО и исповедовался.

Об этом рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. По словам Мельникова, Ефремов раскаялся в своём поступке, повлекшем смерть постороннего человека, и ждёт апелляции, передаёт РИА Новости.

Мы посетили Михаила Ефремова в СИЗО. Он нам рассказал, что в канун праздника Покрова посетил храм в СИЗО, где исповедовался и причастился, — сказал секретарь ОНК.

Православные христиане отмечают непереходящий великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы каждый год 14 октября.

Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а», ч. 4 статьи 264 УК). Он был приговорён к восьми годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.

Как писал NEWS.ru ранее, старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, полностью получил от него компенсацию. Виталий получил 200 тыс. рублей ещё до вынесения приговора, позже суд назначил ему компенсацию в 800 тыс. рублей, которую Ефремов ему тоже выплатил в полном объёме.