Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова

https://static.news.ru/photo/b2105346-b6ab-11ea-b110-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

Об этом сообщил адвокат актёра Эльман Пашаев. Юрист отметил, что Михаил Ефремов предпринимал неоднократные попытки связаться с семьёй погибшего, чтобы оказать им помощь и выплатить денежную компенсацию.

Он к этому готов. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю, — привели слова адвоката на портале Teleprogramma.pro.

Эльман Пашаев также добавил, что актёр вовсе не добивается закрытия уголовного дела, но хочет помочь семье, так как понимает, что по его вине погиб человек.

Отмечается, что семья погибшего отказывается от помощи артиста, однако часто выступает в различных шоу на телевидении.

Как писал NEWS.ru ранее, Эльман Пашаев заявил, что суд, скорее всего, обяжет Михаила Ефремова выплатить семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине артиста, не более 1 млн рублей. Он отметил, что эту сумму адвокат с актёром соберут «одним звонком по друзьям».