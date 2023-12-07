Двух раненых учеников доставят в Москву после стрельбы в Брянске «112»: двух тяжелораненых учеников брянской школы планируют доставить в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух учеников брянской гимназии № 5, которые получили тяжелые ранения во время стрельбы в учебном заведении, хотят доставить в Москву, пишет Telegram-канал «112». По его данным, Тимофею диагностировали огнестрельное ранение предплечья, коленного сустава и грудной клетки. У второго мальчика, Петра, ранение плеча, грудной клетки и травматический шок первой степени.

По информации канала, 14-летнему Пете провели операцию, сейчас он находится в реанимации. Telegram-канал SHOT опубликовал полный список пострадавших, среди них кроме Тимофея и Петра находятся две девочки и мальчик, 15-летняя Эвелина, которая получила ранение груди, и 15-летняя Виталина, у нее закрытый перелом голени. Школьница упала и сломала ногу, пытаясь спастись. 14-летнему Тимуру диагностировали ранение плеча.

Трагедия произошла 7 декабря на уроке биологии. Восьмиклассница пронесла в учебное заведение дробовик и открыла огонь по одноклассникам. Следственный комитет России опубликовал кадры из гимназии, где в настоящий момент правоохранители проводят осмотр места происшествия.

Также полицейские провели обыск в квартире, где с семьей проживала девочка. Известно, что отца школьницы увезли на допрос. Именно ему принадлежал дробовик, из которого 14-летняя девочка начала стрелять по одноклассникам. В результате ЧП погибли двое, в том числе стрелявшая. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве по факту стрельбы.