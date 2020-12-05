Две трети россиян останутся дома на новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/099df546-36d1-11eb-80e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Более 70% россиян не планируют уезжать на отдых в новогодние праздники. В 2019 году количество отказавшихся от путешествий в этот период составило 50%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса путешествий, в котором приняли участие 1565 человек.

Отмечается, что 12% опрошенных уже приобрели билеты для поездок. Ещё 8% планируют сделать это в ближайшем будущем и 4% откладывают покупку на последний момент. Часть опрошенных (4%) собираются путешествовать на собственном автомобиле.

Ранее в МИД РФ напомнили, что эпидемиологическая обстановка в большинстве популярных среди российских туристов стран остаётся сложной, поэтому отдыхающим необходимо соблюдать все введённые в этих регионах меры профилактики. Там отметили, что вирус продолжает «хозяйничать» во всём мире, но наибольшее беспокойство вызывает ситуация на Европейском континенте.

Как писал NEWS.ru, ограничения на въезд, введённые странами Европы, где расположены популярные горнолыжные курорты, увеличили спрос на российские, а также на турецкие направления — города Кайсери, Эрзурум, Улудаг. Эксперты отмечают, что до некоторых горнолыжных курортов нужно добираться около трёх часов от Стамбула, но даже такие неудобства не останавливают российских путешественников.