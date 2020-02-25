https://static.news.ru/photo/fea5a022-57af-11ea-95b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию намерены принять участие 66% граждан страны. Об этом рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

Он пояснил, что в период с 24 января по 20 февраля было проведено пять опросов. Согласно их результатам, о предстоящем голосовании осведомлены почти 79% россиян. При этом 41% респондентов заявили, что точно будут голосовать, а ещё 25% — скорее примут участие в мероприятии.

Точно не собираются голосовать 11% опрошенных. Не определились пока или затруднились с ответом 23% респондентов.

Фёдоров добавил, что участники опросов признали значимыми все предлагаемые поправки в Конституцию и особенно высоко оценили те, которые касаются доступности и качества медобслуживания, МРОТ, индексации пенсий, обеспечения соцподдержки детей, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что дата проведения голосования по поправкам будет названа 26 февраля. Процедура будет максимально простой и понятной. Россиянам предстоит ответить всего на один вопрос, формулировка которого практически определена, но пока не утверждена окончательно.