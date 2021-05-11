Павел Дуров оценил откровения казанского стрелка в Telegram

https://static.news.ru/photo/ad41c55e-b32e-11eb-b9c8-96000091f725_660.jpg Фото: durov/instagram.com

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, лишь за 20 минут до нападения упомянул о своём намерении в Telegram. Ещё спустя пять минут он сделал канал публичным, сообщил создатель социальной сети Павел Дуров.

Бизнесмен предположил, что свою публикацию молодой человек намеревался оставить как предсмертную записку.

Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией, — рассказал Дуров.

Программист пояснил, что даже если бы силовики имели некую теоретическую возможность осуществлять мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, они едва ли успели бы предотвратить трагедию за такое короткое время. Галявиев намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики, считает создатель Telegram.

По его мнению, искать виновных среди третьих лиц — от создателей компьютерных игр до директоров школ — это лишь эмоциональная реакция на трагедию. Однако, убеждён он, в полной мере защитить общество от действий психически нестабильных людей нереально.

Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, способным на немотивированную агрессию, отметил Дуров. Он подчеркнул, что неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Тем не менее они не должны становиться поводом для «охоты на ведьм» или для попыток превратить общество в концлагерь, добавил основатель соцсети.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Ему грозит пожизненное заключение.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура, в Казани прошли похороны погибших.

Ранее сообщалось, что Галявиев ещё 4 мая создал канал в Telegram, где спустя два дня провозгласил себя богом, который «явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас». Он также заявил, что намерен поработить людей. По его замыслу, каждый должен был убить по 10 человек и затем совершить суицид. Непосредственно перед нападением стрелок сфотографировался в защитной маске с надписью «бог» и заявил, что нападёт на школу, а потом убьёт и себя.