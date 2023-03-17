«Духовная ценность партии»: малиновый пиджак Жириновского купить не выйдет В ЛДПР опровергли продажу малинового пиджака Жириновского

В ЛДПР опровергли продажу малинового пиджака покойного лидера фракции Владимира Жириновского. В пресс-службе партии рассказали NEWS.ru, что не станут торговать личными вещами политика, так как они представляют «духовную ценность», однако в продаже могут появиться сувениры, которые бывший лидер ЛДПР дарил гражданам.

Мы ничего из вещей Жириновского не продаем. Его личные вещи, естественно, у родственников. А награды, важные символические предметы, артефакты — всё в музее и представляет для партии большую духовную ценность, никогда мы не будем этим торговать. Какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане, — сообщили в пресс-службе.

В партии уточнили, что не могут верифицировать каждую вещь, которую выставили на торговую площадку, так как Жириновский был «щедрым человеком и часто что-то дарил».

Ранее пиджак появился на сайте аукционного дома «Литфонд», начальная ставка составила 250 тысяч рублей.

В феврале российских соцсетях появилось множество ботов с фальшивыми предсказаниями Жириновского, взятыми якобы из его секретного дневника. В партии говорят, что никакого дневника Жириновский не вел, хотя его настоящие прогнозы активно используют в агитации, так как ссылки ведут в закрытые Telegram-каналы, рассказывающие о спецоперации на Украине и деятельности ЧВК «Вагнер».