https://static.news.ru/photo/804593ee-2bcd-11ea-8112-fa163e074e61_660.jpg Ирина Дубцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщины часто бывают сами виновны в сексуальных домогательствах. Такое мнение высказала певица Ирина Дубцова.

По её мнению, «всё в руках женщины», при этом «она сама устанавливает грань» дозволенного.

Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чём-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет, а если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно, — сказала Дубцова в интервью kp.ru.

Она высказала уверенность в том, что женщины, которые «позволяют себе надевать прозрачную блузку, через которую видно бельё, юбку, обтягивающую бёдра», вряд ли имеют моральное право подавать в суд за то, что «ей кто-то подмигнул или что-то сказал».

Ранее, как писал NEWS.ru, певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. По её словам, инцидент произошёл, когда артистке было 12–13 лет.