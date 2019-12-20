Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.
По словам певицы, она приехала вместе с отцом на кастинг. Продюсер попросил мужчину оставить их наедине, якобы чтобы посмотреть, как она себя ведёт в отсутствие взрослых.
Мы провели вдвоём несколько минут — сначала просто разговаривали, а потом он попросил раздеться. Я знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников, чтобы показать телосложение. Но он попросил догола — снять кофточку и нижнее бельё, — рассказала певица.
Как отметила Нюша, он её не трогал, а только смотрел, но всё это было очень неприятно. Она долгое время не рассказывала родителям о произошедшем, но потом всё же призналась. Они были в шоке,
Чтобы избежать скандала, певица решила не называть имя этого человека, но добавила, что тот случай вызвал у неё проблемы психологического плана.
Ранее российская телеведущая Тина Канделаки заявила, что американская певица Кэти Перри приставала к ней на закрытой вечеринке. По словам журналистки, исполнительница была в состоянии опьянения, писал NEWS.ru.
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