https://static.news.ru/photo/b4001442-231d-11ea-9e9e-fa163e074e61_660.jpg Нюша Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.

По словам певицы, она приехала вместе с отцом на кастинг. Продюсер попросил мужчину оставить их наедине, якобы чтобы посмотреть, как она себя ведёт в отсутствие взрослых.

Мы провели вдвоём несколько минут — сначала просто разговаривали, а потом он попросил раздеться. Я знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников, чтобы показать телосложение. Но он попросил догола — снять кофточку и нижнее бельё, — рассказала певица.

Как отметила Нюша, он её не трогал, а только смотрел, но всё это было очень неприятно. Она долгое время не рассказывала родителям о произошедшем, но потом всё же призналась. Они были в шоке, пишет StarHit.

Чтобы избежать скандала, певица решила не называть имя этого человека, но добавила, что тот случай вызвал у неё проблемы психологического плана.

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