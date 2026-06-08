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08 июня 2026 в 14:00

Друзья сказали: «Спор об окрошке закрыт» — и съели всю кастрюлю за минуту

Фото: D-NEWS.ru
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Я долго был в лагере «только квас», пока не смешал кефир с сывороткой. Теперь это мой единственный рецепт.

Ингредиенты

Кефир — 500 мл, сыворотка молочная — 500 мл, куриное филе — 300 г, картофель — 4 шт., яйца — 2 шт., огурцы — 3 шт., редис — 200 г, укроп — пучок, петрушка — пучок, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю картошку в мундире — минут 30, и яйца вкрутую — 9 минут. Тем временем ставлю куриное филе вариться с перцем, кориандром и зеленью, через 20 минут достаю и остужаю.

Теперь нарезка: картошку, яйцо и мясо режу кубиками, огурцы с редиской — тонкой соломкой, зелень мелко рублю. Все смешиваю в большой миске.

Кефир с сывороткой просто соединяю, солю и заливаю в тарелки по вкусу. Сверху кладу четвертинку яйца — и готово, можно есть, пока холодное.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я всегда был за квас, но тут решил рискнуть — и не прогадал. Окрошка на сыворотке получилась невероятно легкой, с приятной кислинкой, без тяжести кефира. Куриная грудка вместо колбасы — это вообще открытие: мясо нежное, не перебивает вкус овощей. Рекомендую дать ей постоять час в холодильнике — тогда все ароматы подружатся, и это будет бомба.

Проверено редакцией
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