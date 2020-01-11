https://static.news.ru/photo/0f288c98-3523-11ea-9759-fa163e074e61_660.jpg Ксения Пунтус Фото: k_ksusha/instagram.com

Друзья выпавшей из окна внука Никиты Михалкова модели Ксении Пунтус рассказали журналистам подробности из жизни находящейся в реанимации девушки. Их слова были обнародованы в воскресенье, 12 января.

Оказалось, что фотомодель родом из Москвы. Однако многие родственники девушки живут в Челябинской области. Пунтус раньше часто гостила у членов своей семьи на Южном Урале.

Она из Москвы, родственники — в Миассе. Мы познакомились в Миассе, Ксения периодически приезжала сюда в гости, иногда на лето, — приводит слова подруги модели 74.RU.

Как писал NEWS.ru, модель Ксения Пунтус, найденная голой под окнами дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино. Подруга пострадавшей девушки, модель Алеся Кафельникова заявила, что Ксения не употребляла наркотики, и усомнилась, что Ксения выпала из окна.

Позднее мать Пунтус сообщила, что её дочь сейчас находится в реанимации Боткинской больницы в тяжёлом состоянии, а то, что ей удалось выжить, она назвала чудом.