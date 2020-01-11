https://static.news.ru/photo/e5155a10-3501-11ea-a0ba-fa163e074e61_660.jpg Ксения Пунтус Фото: k_ksusha/instagram.com

Мать модели Ксении Пунтус, которую нашли на тротуаре возле дома в Москве, сообщила, что её дочь сейчас находится в реанимации Боткинской больницы в тяжёлом состоянии, а то, что ей удалось выжить, она назвала чудом.

Ксении было сделано множество операций, но пока прогнозы врачей неутешительные. На улице она провела всю ночь, — цитирует Life мать пострадавшей.

Она также считает, что Ксению могли вытолкнуть из окна. По её словам, есть признаки, что девушку пытались спрятать в кустах, чтобы никто не смог её найти, а потом долго не вызывали скорую.

Как писал NEWS.ru, модель Ксения Пунтус, найденная голой под окнами дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино. Подруга пострадавшей девушки, модель Алеся Кафельникова заявила, что Ксения не употребляла наркотики, и усомнилась, что Ксения выпала из окна.