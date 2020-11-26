Друг жены Ефремова опроверг слухи о её грядущем разводе

https://static.news.ru/photo/acaa8d58-302d-11eb-acde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Софья Кругликова, супруга осуждённого за пьяное ДТП актёра Михаила Ефремова, отказывается общаться со СМИ, но рассказала юристу Алексею Лобареву, что многие слухи вокруг её семьи не соответствуют действительности.

Как пишет StarHit, руководитель Ассоциации профсоюзов полиции Алексей Лобарев — близкий друг жены актёра и в разговоре с ним она опровергла многую публиковавшуюся ранее информацию.

Мы созванивались с Софьей. Она сказала, что ей очень не нравится, что о её семье постоянно врут в средствах массовой информации, — сказал юрист.

В частности, неправдой женщина назвала информацию о том, что Ефремов заказывал в изолятор гуся, и о том, что осуждённые в отряде хозобеспечения настроены против артиста. Также она прокомментировала слухи о том, что решила официально расторгнуть отношения с актёром.

Она полностью это опровергает. И как только закончится карантин в СИЗО, Софья обязательно приедет к мужу в колонию, — добавил Лобарев.

23 ноября СМИ со ссылкой на близкого друга Ефремова сообщили, что Софья Кругликова намерена подать на развод с актёром. Он уверен, что Кругликова не смогла простить мужу измену с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, о чём стало известно в ходе расследования происшествия.

Как писал NEWS.ru, Иван Охлобыстин отреагировал на причащение друга и крёстного отца своей старшей дочери Анфисы Михаила Ефремова в белгородском СИЗО. Этапированный в Белгород актёр первым делом посетил храм, где исповедовался и причастился.