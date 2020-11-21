Охлобыстин горячо отреагировал на причащение Ефремова в СИЗО

Иван Охлобыстин отреагировал на причащение друга и крёстного отца своей старшей дочери Анфисы Михаила Ефремова в белгородском СИЗО. Этапированный в Белгород актёр первым делом посетил храм, где исповедовался причастился.
Иван Охлобыстин горячо отреагировал на поступок друга. Он опубликовал снимок Ефремова, сделанный в церкви, и подписал его так:
Любимый кум и владыка Белгородский Иоанн.
Актёры дружат больше тридцати лет. Охлобыстин лично просил президента о помиловании Ефремова. Срок наказания, назначенный «отцу Иннокентию» из комедии «День выборов», семь с половиной лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный артист России Михаил Ефремов попал на фото в храме, где владыка Иоанн отслужил молебен и причастил осужденных отряда хозобслуживания. Митрополит Белгородский и Старооскольский посетил СИЗО Белгорода, где в данный момент находится артист.