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Охлобыстин горячо отреагировал на причащение Ефремова в СИЗО

08:14, 23 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Охлобыстин отреагировал на причащение друга и крёстного отца своей старшей дочери Анфисы Михаила Ефремова в белгородском СИЗО. Этапированный в Белгород актёр первым делом посетил храм, где исповедовался причастился.

Иван Охлобыстин горячо отреагировал на поступок друга. Он опубликовал снимок Ефремова, сделанный в церкви, и подписал его так:

Любимый кум и владыка Белгородский Иоанн.

Актёры дружат больше тридцати лет. Охлобыстин лично просил президента о помиловании Ефремова. Срок наказания, назначенный «отцу Иннокентию» из комедии «День выборов», семь с половиной лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный артист России Михаил Ефремов попал на фото в храме, где владыка Иоанн отслужил молебен и причастил осужденных отряда хозобслуживания. Митрополит Белгородский и Старооскольский посетил СИЗО Белгорода, где в данный момент находится артист.

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