Друг Ефремова рассказал, как артист «гуляет» по ночам

https://static.news.ru/photo/d17b3558-e08a-11ea-906b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Находящийся под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в настоящее время может «гулять» только по ночам и только у окна своей квартиры. Об этом в разговоре с журналистами рассказал друг артиста, который предпочёл остаться неназванным.

По его словам, любой человек нуждается в прогулках на свежем воздухе. Он подчеркнул, что даже заключённых в СИЗО выводят на улицу. Однако у Ефремова нет такой возможности — он «гуляет» у окна.

Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически — на нем же браслет электронный. Днём он из окон не высовывается — старается не привлекать внимание соседей и просто зевак, — цитирует друга артиста KP.ru.

Также товарищ Ефремова подчеркнул, что во двор актёра многие ходят «как на экскурсию», чтобы посмотреть на «те самые окна».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал появившиеся слухи о том, что актёр симулировал инсульт.

По мнению защитника, не верить в инсульт Ефремова могут только «моральные уроды», у него есть все документы, подтверждающие диагноз. Пашаев также добавил, что «нельзя глумиться над человеком, когда он болеет».