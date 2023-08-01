Депутат Милонов опубликовал свое фото в образе Кена Депутат Милонов назвал куклу Барби специфической американской «пинап-девочкой»

Фото: t.me/govoritmilonov

Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале опубликовал собственное фото в образе Кена, сделанное нейросетью, а также сообщил, что куклы Барби не полезны для российских детей. Таким образом политик отреагировал на выход американского фильма «Барби», премьера которого состоялась в июле. Милонов также успокоил поклонников картины, пообещав, что не собирается устраивать «крестовый поход» на кукол.

Она [Барби] для русской традиции выглядит достаточно стремно. Но это не значит, что мы сражаемся с Барби. Скорее, я бы высказал сожаление, что родители считают, будто Барби для их детей — это что-то полезное, — заявил Милонов.

Ранее Милонов высказался против продажи пива на футбольных стадионах в России. Политик назвал любой алкоголь ядом и не поддержал идею продавать пиво на футбольных матчах. Он заявил, что ввел бы сухой закон в России, но уважает мнение большинства. 25 июля Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления с рекомендациями правительству. Там, в частности, было рекомендовано ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива на стадионах.

До этого Милонов положительно оценил идею воссоединения поп-группы «Тату», заявив, что не видит в ее творчестве никаких отсылок к ЛГБТ-тематике. Юля Волкова и Лена Катина сейчас являются семейными людьми и матерями, заявил парламентарий, комментируя информацию о воссоединении коллектива, «визитной карточкой» которого в свое время был провокационный образ.