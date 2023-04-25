«Пускай поют»: Милонов не счел воссоединение «Тату» ЛГБТ-пропагандой Депутат Милонов положительно оценил идею воссоединения поп-группы «Тату»

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Солистки группы t.A.T.u. (Тату) Лена Катина и Юлия Волкова (слева) выступают на концерте

Депутат Госдумы Виталий Милонов не видит в творчестве поп-группы «Тату» никаких отсылок к ЛГБТ-тематике. Юля Волкова и Лена Катина сейчас являются семейными людьми и матерями, заявил парламентарий в интервью СМИ, комментируя информацию о воссоединении коллектива, «визитной карточкой» которого в свое время был провокационный образ. По его словам, пусть артистки поют, главное, чтобы было прилично.

Никаких претензий относительно группы «Тату» на данный момент ни у кого возникнуть не должно. Образ остался, но можно вспомнить их позицию насчет бомбардировок Косово, они занимали патриотическую позицию. В последнее время я также не слышал, чтобы они плохо высказывались про нашу армию, — напомнил Милонов.

Популярный в начале 2000-х годов дуэт «Тату» распался в 2011 году. Участницы коллектива недавно объявили о воссоединении на один концерт.

Если для кого-то будет приятно, что они споют и воссоединятся как The Beatles, — пускай поют. Главное, чтобы это было прилично и в рамках разумного, и люди радовались, — подчеркнул депутат.

Ранее Виталий Милонов предложил проверить российский сервис для просмотра фильмов и сериалов «Кинопоиск» на предмет отчислений с проката украинских фильмов и сериалов.