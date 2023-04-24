Милонов призвал проверить «Кинопоиск» на размещение украинских фильмов

Фото: NEWS.ru

Уполномоченные органы должны проверить российский сервис для просмотра фильмов и сериалов «Кинопоиск» на предмет отчислений с проката украинских фильмов и сериалов, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Как уточнил парламентарий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», рассмотрением этого вопроса должны заняться органы прокуратуры.

Прокуратура должна сделать соответствующий запрос в отношении «Кинопоиска», направить обращение к этому сервису. Я думаю, что все будет решено, — заявил депутат.

Озабоченность происходящим выразил и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Депутат напомнил о недопустимости ситуации, когда авторские отчисления идут врагам России, и подчеркнул, что детальной проработкой этого вопроса занимается в Думе рабочая группа под руководством депутата Ирины Яровой.

Это вопрос справедливости авторских отчислений людям, которые фактически воюют против России. В том числе я имею в виду спонсирование, приобретение оружия, которое убивает наших ребят за наши же деньги, — пояснил Шолохов.

Он уточнил, что депутаты хотят найти выход из ситуации, исключающий необходимость «чистить» прокат, и работают над созданием схемы, которая пресекла бы косвенное финансирование ВСУ за деньги россиян без нарушения авторских прав.

Ранее Милонов предложил тратить кассовые сборы с западных фильмов на нужды СВО. Также парламентарий отметил, что не следует платить Западу за авторство.