Дороги в Москве собираются сделать платными — стратегия

https://static.news.ru/photo/99c004ea-0291-11ea-aa96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Московские и подмосковные дороги скоро могут стать платными. Но цена за проезд будет зависеть от типа автомобиля, категории платного участка, а также места и времени проезда.

Новую стратегию развития транспортной системы региона попросила составить АНО «Дирекция Московского транспортного узла», пишут «Известия». Её могут утвердить уже в первом квартале текущего года.

Минтранс как раз изучает проект, а авторы корректируют его в соответствии с требованиями ведомства, рассказали газете в министерстве. Но реализация стратегии начнётся не ранее 2030 года, подчеркнули чиновники.

Стратегия разрабатывается до 2035 года. В правительства Москвы и Подмосковья документ поступил 30 декабря 2020 года.

Внедрение системы гибкой платности за проезд по дорогам является лишь одним из направлений дальнейшего развития транспортного узла региона, пишет издание. Одним из ключевых нововведений станет бесконтактное взимание платы пропорционально протяжённости поездки лишь на нескольких автодорогах Москвы и области.

По мнению Минтранса, такая схема создаст дополнительную мотивацию для водителей, чтобы они переключились на общественный транспорт.

Как ранее писал NEWS.ru, кабмин выступил против того, чтобы на федеральном уровне разрешить автомобилистам выезжать на выделенку для общественного транспорта по ночам. Сейчас штраф за это нарушение составляет 1,5–3 тысячи рублей.